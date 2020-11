Moody’s: economische klap Nederland grootste sinds WOII

De Nederlandse economie zal dit jaar met 5 procent krimpen. Dat is met afstand de grootste economische klap sinds de Tweede Wereldoorlog, zo zeggen analisten van Moody’s in een zogeheten Credit Opinion over Nederland.

De firma benadrukt dat het rapport geen nieuw oordeel over de kredietwaardigheid van Nederland betreft. Het oordeel van de kredietbeoordelaar is gewoon Aaa, het hoogst mogelijke rapportcijfer, met een stabiele prognose.

De particuliere consumptie en netto-uitvoer in ons land zullen het meest getroffen worden door de coronacrisis, aldus de kenners. Dat komt door een groot aantal binnenlandse beperkingen en een vertraging van de wereldwijde vraag. Stimuleringsmaatregelen van de overheid geven daarbij nog enige lucht en zijn feitelijk de enige motor voor groei.

“Ondanks de ondersteunende maatregelen is er sprake van ernstige economische krimp en onzekerheid over het toekomstige herstel had een negatieve invloed op de arbeidsmarkt”, zegt Moody’s. Als gevolg hiervan zal de werkloosheid stijgen tot 4,3 procent in 2020. Daarbij kent bijna elke sector krimp, hoewel de bouw- en vastgoedsector veerkrachtig lijken.

De stabiele prognose die Moody’s geeft, is een signaal dat de risico’s onder meer worden beperkt door de “hoge mate van economische veerkracht en aanzienlijke budgettaire ruimte”. Wel kan er druk op het kredietoordeel ontstaan als er sprake zal zijn van aanhoudende economische zwakte of permanent toenemende schuld- en financieringslasten.