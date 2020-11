Wall Street op winst in afwachting uitslag verkiezingen

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag, de dag na de Amerikaanse presidentsverkiezingen, met winsten gesloten. De ogen van beleggers bleven gericht op de strijd om het presidentschap, waar de Democraat Joe Biden en zittend president Donald Trump nog steeds in een nek-aan-nekrace zijn verwikkeld. Daarbij is uitdager Biden steeds meer overtuigd dat hij de verkiezingen zal winnen.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,3 procent hoger op 27.847,66 punten. De S&P 500 werd 2,2 procent hoger gezet op 3443,44 punten en techbeurs Nasdaq kreeg er 3,9 procent bij tot 11.590,78 punten.

Techbedrijven profiteerden nu de zogenoemde Blue Wave waarschijnlijk is uitgebleven. Daarbij zouden de Democraten het presidentschap, de Senaat en het Huis van Afgevaardigden in handen krijgen. De kans dat er strenge regels komen voor techbedrijven wordt nu een stuk kleiner ingeschat. Big Tech als Google-moeder Alphabet, Facebook, Amazon en Apple wonnen tot 8,3 procent.

Dat de ‘Blue Wave’ waarschijnlijk uitblijft, betekent ook dat er naar verwachting geen grote klimaathervormingen komen in de VS. De aandelen van duurzame energiebedrijven gingen daarop omlaag. First Solar, de grootste Amerikaanse fabrikant van zonnepanelen dook bijna 9 procent in de min. Energiebedrijf NextEra verloor 3,6 procent.

Ook de aandelen van Amerikaanse zorgverzekeraars en farmaceuten reageerden op het uitblijven van de ‘Blue Wave’. Hierdoor komen de grootste hervormingen op het gebied van prijsstellingen van geneesmiddelen waarschijnlijk niet door de Senaat. Verzekeraar UnitedHealth won 10 procent. Farmaceuten Roche, Merck en Novartis eindigden ook in de plus.

Taxidiensten Uber en Lyft wonnen tot bijna 14 procent. Kiezers in Californië stemden voor een voorstel om een wet aan te passen die de bedrijven dwingt hun bestuurders als werknemers te gaan behandelen. Door die uitslag kunnen ze vasthouden aan hun huidige praktijk waarbij de chauffeurs als onafhankelijke ondernemers worden behandeld. Dat scheelt de bedrijven veel geld.

Wapenfabrikanten doken in het rood. Sturm Ruge, Smith & Wesson Brands en munitiemaker Vista Outdoor leverden tot 12 procent in. De verwachting is dat er een run op wapens kan ontstaan als Trump verliest. Biden zou namelijk de mogelijkheid om wapens te kopen, willen beperken.

De euro was 1,1718 dollar waard, tegenover 1,1711 dollar eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,6 procent meer op 38,99 dollar. Brentolie steeg ook 3,5 procent in prijs tot 41,10 dollar per vat.