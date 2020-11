‘EasyJet praat met Duitsland over staatssteun’

Budgetluchtvaartmaatschappij easyJet praat volgens het Duitse zakentijdschrift WirtschaftsWoche met de Duitse regering over financiële steun vanwege de coronacrisis. Het tijdschrift citeert topman Johan Lundgren van het Duitse bedrijf dat de gesprekken “voorspoedig verlopen”.

Hoeveel geld het Britse easyJet wil lenen van Berlijn, zegt Lundgren niet. Wel wil hij kwijt dat het om een hoog bedrag gaat. EasyJet is heeft in Duitsland een basis in Berlijn. Daar werken zo’n duizend mensen.

Luchtvaartmaatschappijen zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. Door negatieve reisadviezen en gesloten grenzen worden nog altijd minder dan de helft van de vluchten van vorig jaar uitgevoerd.