Euronext profiteert van onrust op beurzen en overnames

Beursuitbater Euronext, het bedrijf achter de aandelenbeurzen in onder meer Amsterdam, Brussel, Parijs, Oslo en Dublin, bleef in de afgelopen periode profiteren van de toegenomen handelsactiviteit op de financiële markten als gevolg van de coronacrisis, al was die impact wel minder sterk dan in het tweede kwartaal. Ook overnames droegen bij aan de hogere resultaten.

De omzet steeg in het derde kwartaal op jaarbasis met 12,7 procent tot 204,8 miljoen euro. Daarbij was ook een flink effect te zien van de overnames van Nord Pool, een Europese beurs voor het verhandelen van stroom, en de Deense beursdienstverlener VP Securities.

Het bedrijfsresultaat ging met ruim 9 procent vooruit tot 117,8 miljoen euro en de nettowinst verbeterde met 10,6 procent naar 70,2 miljoen euro. De onderneming bevestigde verder haar eerder afgegeven financiële verwachtingen voor de ontwikkelingen van de kosten bij het bedrijf.

In oktober sloot Euronext een overeenkomst met London Stock Exchange (LSE) voor een overname van Borsa Italiana, de exploitant van de beurs in Milaan. Met die overname is een bedrag gemoeid van 4,3 miljard euro.