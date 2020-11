Lufthansa heeft last van nieuwe lockdowns in Europa

Lufthansa heeft nog altijd veel last van de coronacrisis. De Duitse luchtvaartmaatschappij ontkomt daarom niet aan nieuwe ingrepen om de crisis door te komen. De relatief goede prestaties van het zomerseizoen komen momenteel in het gedrang, nu een toenemend aantal Europese landen door tweede golven van de pandemie weer lockdowns instelt om reisbewegingen en dus besmettingen te beperken.

Lufthansa-topman Carsten Spohr zei dat Lufthansa ook de huidige capaciteit moet verdubbelen als het de zware financiĆ«le gevolgen van de pandemie wil beperken. “We staan aan het begin van een winter die straf en uitdagend zal zijn voor onze industrie”, aldus Spohr. Lufthansa durft een gedetailleerde financiĆ«le prognose voor de rest van het jaar dan ook niet aan.

De totale omzet voor de maanden juli, augustus en september kwam uit op 2,6 miljard euro. Dat was een jaar geleden nog ruim 10 miljard euro. Het verlies kwam in het derde kwartaal uit op bijna 1,3 miljard euro. In dezelfde periode vorig jaar boekte de vliegmaatschappij nog een positief resultaat van ongeveer dat bedrag.

De verliezen kunnen verder oplopen door de lockdowns en beperkte reisbewegingen. Lufthansa zet daarom in op een lage vluchtcapaciteit en probeert de ondersteunende diensten tot een minimum te beperken.

Als het bedrijf volgend jaar weer uit de rode cijfers wil zijn moet de capaciteit, de combinatie van het aantal vliegkilometers en het aantal zitplaatsen, weer omhoog naar ongeveer 50 procent. De huidige capaciteit wordt geschat op een kwart van wat het was.