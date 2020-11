‘Pinomzetten stabiel, wel nog steeds minder dan normaal’

Hoewel het aantal pintransacties vorige week nauwelijks veranderde in vergelijking met de week daarvoor, betaalden consumenten nog steeds minder met pin dan normaal voor deze tijd van het jaar. Dat meldt het economisch bureau van ING op basis van transactiegegevens.

In de laatste twee weken van de maand oktober lag de waarde van de pinbetalingen en geldopnames in zowel Nederland als van Nederlanders in het buitenland gemiddeld 14 procent lager dan normaal voor deze tijd van het jaar. Die daling werd ingezet toen het kabinet half oktober de coronamaatregelen weer aanscherpte. In vergelijking met september zien de economen een duidelijk verschil. Toen lag de waarde van de transacties maar 4 procent onder het normale niveau.

In bouwmarkten, supermarkten en woonwinkels werd nog altijd meer dan gemiddeld gepind, bij modewinkels weer een heel stuk minder. Dat komt bijvoorbeeld omdat mensen meer thuis moesten blijven door de coronaregels.

De horeca, cultuur- en de vervoerssector krijgen als gevolg van coronacrisis de hardste klappen. In caf├ęs en restaurants werd nog steeds veel minder dan normaal gepind, maar deze daling bleef gelijk. Volgens de bank kunnen restauranteigenaars dankzij “duidelijk” toegenomen onlinetransacties in afhaal en bezorging de schade “enigszins beperken”.

De recreatie- en cultuursector merkt de gevolgen van het beperken van de groepsgrootte, aldus ING. Daar daalden de pintransacties weer, terwijl toen pretparken en theaters nog mensen mochten ontvangen, het aantal transacties weer wat was gestegen.

De dinsdag aangekondigde hernieuwde gedeeltelijke lockdown en indirect de reactie van consumenten daarop, zullen volgens ING-econoom Marten van Garderen ook impact hebben op de pinomzetten. Dat effect is pas over een week te zien, verwacht hij.