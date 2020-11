Voorvrouw VNO-NCW: ook met Biden krachtigere EU nodig

De Europese Unie zal ook met Joe Biden als Amerikaanse president hard moeten werken aan een zelfstandige positie op het geopolitieke toneel. De Democraat zal de harde lijn tegen China van Trump waarschijnlijk grotendeels voortzetten, en in die conflicten moet Brussel de eigen positie goed bewaken. Dat is namelijk enorm belangrijk voor de van internationale handel afhankelijke Nederlandse economie, zei voorzitter Ingrid Thijssen van werkgeversvereniging VNO-NCW.

“Of het nou Trump of Biden is die president van Amerika is, Europa zal nog krachtiger moeten worden”, zei Thijssen in de talkshow WNL op Zondag.

“De Verenigde Staten zijn extreem belangrijk voor Nederland en Europa. De VS is ook een van de grootste investeerders, misschien wel dé grootste investeerder, in Nederland. Die relaties zijn ongelooflijk relevant”, legde Thijssen uit. Ze noemt het een goede zaak dat Biden het belang van samenwerking onderkent. President Donald Trump zocht juist vaak conflicten op handelsgebied, ook met traditionele bondgenoten als de EU.

“De toon zal anders worden. Maar als je kijkt naar het geopolitieke spel, tussen China en de VS, moeten we niet naïef zijn. Dat zal niet veranderen. Dus dat betekent dat een heel erg sterk Europa heel relevant is”, zei Thijssen in het WNL-programma.

Ze doelt op de openlijke handelsoorlog die president Donald Trump met China ontketende. Hij voerde tal van nieuw importheffingen in tegen Chinese producten, waarop het Aziatische land reageerden met barrières voor Amerikaanse import. De redenen voor dat conflict lagen in de vermeende diefstal van technologie en het afschermen van eigen markt voor buitenlandse investeerders door China. Die verwijten klinken in Europa ook, maar door de economisch-politiek ramkoers van de VS dreigden Europese landen openlijk meegesleurd te worden in het conflict met twee belangrijke handelspartners.

Thijssen, de eerste vrouwelijke voorzitter van ‘s lands grootste lobby voor het Nederlandse bedrijfsleven, was ook onder de indruk van de verkiezing van Kamala Harris tot vicepresident. Harris is daarmee de de eerste vrouw die vicepresident van de VS wordt. “Ik zei het tegen de meiden bij mij aan de keukentafel: het is super betekenisvol dat je voor het eerst in de geschiedenis een vrouw als vicepresident hebt.”