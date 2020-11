FNV stapt naar rechter om loondump in Blokker-concern

Winkelmedewerkers van Big Bazar (Blokker-concern) werken de hele crisis en hebben toch te maken met een loondump. Dat zegt de FNV. De vakbond stapt met de medewerkers naar de rechter om de schade te herstellen. “Winkelmedewerkers zijn de helden van de coronacrisis. Zij zijn elke dag in de winkels aan het werk, zij krijgen applaus. Daar hoort een loonsverhóging bij. Deze loondump is de omgekeerde wereld”, aldus vakbondsbestuurder Linda Vermeulen.

Winkelmedewerkers hebben de afgelopen tijd een petitie gehouden en actie gevoerd om waardering af te dwingen bij de directie, maar zonder resultaat. De FNV neemt nu een volgende stap.

“Doordat de directie van Big Bazar zonder enig overleg verschillende toeslagen heeft geschrapt, zijn sommige medewerkers er een paar honderd euro per jaar op achteruitgegaan, anderen zelfs meer dan duizend euro. En dat is veel geld, zeker als je bedenkt dat de lonen op het minimum liggen en al jaren bevroren zijn. Het gaat bijvoorbeeld om de ‘vervangingstoeslag’. Als een winkelmedewerker bij afwezigheid van de filiaalleider tijdelijk de leiding heeft over een winkel dan hoort daar een vergoeding bij, en die is nu zomaar geschrapt”, aldus de FNV.

Bij Big Bazar werken ongeveer 1800 mensen. In totaal heeft de directie volgens de FNV 750.000 euro afgepakt van de lonen van de medewerkers.