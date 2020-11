Industriële productie omlaag in september

De gemiddelde dagproductie van de industrie was in september bijna 7 procent lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Na drie maanden waarin de krimp steeds kleiner werd, was is er in september dus weer een grotere daling van de productie.

Mogelijk speelt de opkomst van de tweede golf van het coronavirus een rol, met maatregelen om de verspreiding van het virus aan te pakken in zowel het binnenland als het buitenland. Het CBS geeft geen concrete aanleiding voor de sterkere krimp, die concreet 6,8 procent was.

Bijna twee derde van alle bedrijfsklassen in de industrie wist minder te produceren dan een jaar geleden. In het merendeel van die branches was de krimp ook groter dan een maand eerder. Van de acht grootste bedrijfsklassen binnen de industrie kromp de productie van de branche reparatie en installatie van machines het sterkst. Daarentegen produceerde een belangrijke branche als de chemie voor de derde maand op rij meer dan een jaar eerder, aldus het statistiekbureau.

Het CBS meldt ook dat, na vijf maanden op rij minder negatief te zijn geweest, industriële ondernemers in oktober wat somberder waren dan een maand eerder. Ze waren somberder over de verwachte bedrijvigheid. De benutting van machines en installaties in de industrie lag bij aanvang van het vierde kwartaal nog wel hoger dan in het derde kwartaal.