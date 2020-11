Kaag verwacht VS-heffingen op Europees staal straks van tafel

Handelsminister Sigrid Kaag verwacht dat een nieuwe Amerikaanse regering onder Joe Biden de invoerheffingen op Europees staal- en aluminium kan intrekken. Dat is voor de Nederlandse industrie van belang, zei ze na afloop van een videoconferentie met haar EU-collega’s.

“Maar we zijn ook niet na├»ef”, aldus Kaag. Naar verwachting zal Biden voor nationale belangen opkomen en voor werkgelegenheid in de staalindustrie. Het gaat nu vooral eerst om het herstel van de toon en de wederzijdse goede wil om samen te werken, zei ze. “We zijn voorbij de conflicten, er komen nieuwe kansen”, aldus de minister. “Het risico van een handelsoorlog is nu voorbij.”

“We zullen een nieuw begin proberen in het handelsbeleid tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie”, zei de Duitse minister Peter Altmaier, die het overleg voorzat. “De EU wil de handelsrelaties resetten met de volgende regering.”