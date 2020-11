Consument at afgelopen periode weer wat meer chocola

De verkoop van chocola is de afgelopen periode weer wat gestegen. Chocolademakers worstelen vrijwel het hele jaar met een zwakke vraag door de coronapandemie. Doordat consumenten meer thuis zijn kopen ze minder chocola in een opwelling, op reis of als cadeau. Dit komt naar voren uit nieuwe cijfers van Zwitserse chocolademaker Barry Callebaut.

Dat bedrijf levert onder meer chocola aan Nederlandse supermarkten en de chocolade voor de Magnum-ijsjes van Unilever. Ook de producten van Tony’s Chocolonely worden in de fabrieken van Barry Callebaut gemaakt. Naar eigen zeggen zitten er ingrediënten van de Zwitserse chocoladegigant in een op de vier chocoladeproducten die wereldwijd worden gegeten.

De omzet van Barry Callebaut was het afgelopen kwartaal nog wel 4 procent lager vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Maar in de vier maanden tot augustus daalde de omzet nog met meer dan 20 procent.

Meer dan 70 procent van de chocolade die in Zwitserland wordt geproduceerd, is bestemd voor het buitenland. De industrie verkocht in 2019 voor bijna 1,7 miljard euro aan chocola.