‘Volgende week nieuwe ronde brexitgesprekken in Brussel’

De handelsbesprekingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie worden naar verluidt volgende week in Brussel voorgezet. Dat is na de informele deadline die door de partijen op dit weekend werd gezet. Dat meldden bronnen rond de onderhandelingen aan persbureau Bloomberg. Ondanks dat een akkoord nog niet is bereikt, zouden de onderhandelaars voldoende aanknopingspunten zien om verder te praten.

Sinds maandag wordt in Londen klokje rond gewerkt om tot een akkoord te komen. Als het deze week tot een akkoord zou komen, hebben beide kampen nog voldoende tijd om de benodigde goedkeuringen te krijgen voordat het Verenigd Koninkrijk op 31 december de interne Europese markt definitief verlaat.

De tijd voor een handelsakkoord dringt, omdat het Verenigd Koninkrijk en het Europees Parlement gesloten overeenkomsten nog voor het einde van het jaar moeten ratificeren. Het Britse parlement heeft hier naar verwachting een paar dagen voor nodig.

De EU-landen hebben meer tijd nodig. Europese beleidsmakers zouden graag zien dat de tekst in verschillende commissies wordt onderzocht alvorens tot stemming over te gaan. Dit laatste kan tijdens de laatste plenaire vergadering dit jaar. Die begint op 14 december.

Afgelopen weekend zeiden de Britse premier Boris Johnson en de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen dat er nog steeds verschillen zijn die overbrugd moeten worden. Zo wordt nog gesteggeld over de toegang tot Britse viswateren en een gelijk speelveld voor het bedrijfsleven.