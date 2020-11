Wall Street opent verdeeld na verder oplopen besmettingen

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag verdeeld aan de handel begonnen. De stemming onder beleggers op Wall Street wordt gedrukt door een recordaantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in de Verenigde Staten. Verder gaat de aandacht uit naar cijfers over de wekelijkse uitkeringsaanvragen en de inflatie in de VS.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,5 procent lager op 29.259 punten. De brede S&P 500 verloor 0,4 procent tot 3558 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,1 procent tot 11.804 punten.

In de VS werden woensdag 142.279 nieuwe besmettingen geregistreerd. Het is de achtste dag op rij dat meer dan 100.000 nieuwe coronagevallen werden vastgesteld, becijferde persbureau Reuters. Het dodental steeg met 1464. Sinds het begin van de pandemie zijn ongeveer 10,4 miljoen besmettingen en bijna 242.000 sterfgevallen gemeld in de VS. Het land voert daarmee de lijst aan van landen die volgens officiƫle cijfers het zwaarst zijn getroffen door het virus.

Bedrijven die gevoelig zijn voor de ontwikkelingen rond corona openden in de min. Het gaat bijvoorbeeld om luchtvaartondernemingen als American Airlines en United Airlines maar ook om cruisemaatschappijen als Carnival en Royal Caribbean Cruises die tot bijna 3 procent lager noteerden. Techbedrijven als Amazon en Microsoft gingen juist licht omhoog omdat zij kunnen profiteren van het online shoppen en thuiswerken in coronatijd.