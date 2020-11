Aantal banen stijgt met recordaantal, werkloosheid stijgt ook

De arbeidsmarkt is wat opgekrabbeld na de enorme coronaklap van het tweede kwartaal. In de afgelopen periode kwamen er een recordaantal van 164.000 banen bij en ook het aantal vacatures nam toe. Het aantal werklozen was met 419.000 wel hoger dan het voorgaande kwartaal. Dat komt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vooral doordat meer mensen op zoek gingen naar werk.

De grootste toename in het aantal banen was te zien in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca. De recordstijging van het aantal mensen met een baan volgt op een recorddaling. In het tweede kwartaal van het jaar verdwenen nog 297.000 banen. Het CBS noemde dat “een ongekende afname”. Het aantal werklozen groeide in het derde kwartaal met 70.000 naar 419.000. Dat is 4,5 procent van de beroepsbevolking.

Eind september was het aantal openstaande vacatures opgelopen tot 216.000, 16.000 meer dan een kwartaal eerder. Door de coronacrisis was het aantal vacatures in de eerste helft van het jaar nog teruggelopen met 30 procent. De meeste vacatures stonden open in de handel, zorg en zakelijke dienstverlening. Samen waren die bedrijfstakken goed voor de helft van het aantal openstaande vacatures.

De uitzendbranche lijkt nauwelijks te herstellen van de coronaklap in het tweede kwartaal. Toen daalde het aantal banen in de sector met bijna 16 procent. De afgelopen periode steeg het aantal met 17.000 uitzendkrachten en dat komt neer op 2,6 procent.

Hoewel het aantal vacatures in het derde kwartaal wat herstelde, liep het aantal werklozen sneller op. Daardoor is de spanning op de arbeidsmarkt in het derde kwartaal verder gedaald tot 51 vacatures per 100 werklozen. Een kwartaal eerder waren dat er nog 57.

