5G-netwerk KPN bereikt ruim twee derde van Nederland

Ruim twee derde van de Nederlanders kan inmiddels gebruik maken van het snellere mobiele 5G-netwerk van KPN. Ook de snelheid van 4G-verbindingen wordt opgevoerd. Het telecombedrijf rekent erop in de loop van volgend jaar landelijk dekkend te zijn met de vernieuwingen.

Volgens KPN gaat het om een grote operatie die grondig wordt aangepakt. Het bedrijf is eind 2019 begonnen met het moderniseren van zijn gehele mobiele netwerk, waarbij de apparatuur op alle circa 5000 mobiele opstelpunten wordt vervangen. Oude antennes maken plaats voor nieuwe exemplaren, die alle beschikbare frequentiebanden ondersteunen en waarmee veel meer capaciteit en dekking beschikbaar komt. Met dit hele proces is de onderneming nu iets over de helft.

Rivalen T-Mobile en Vodafone meldden eerder al dat hun 5G-netwerk in Nederland min of meer landelijk dekkend is. De Nederlandse overheid veilde in juli frequenties voor 5G. De drie grootste telecomproviders op de Nederlandse markt telden samen ruim 1,2 miljard euro neer om van die frequenties gebruik te mogen maken. Vodafone begon al in april, dus voorafgaand aan de veiling, met het aanbieden van 5G via frequentiebanden voor 4G.