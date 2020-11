Duitse auto-industrie krijgt miljardensteun van Berlijn

De Duitse auto-industrie krijgt miljarden euro’s aan extra overheidssteun om de coronacrisis te doorstaan ​​en te investeren in elektrische auto’s. De regering in Berlijn heeft onder meer besloten om bepaalde subsidies voor het aanschaffen van elektrische auto’s langer te verstrekken. Ook zijn er regelingen voor het vervangen van verouderde vrachtwagens.

“We zijn ons er allemaal van bewust dat de industrie een moeilijke fase doormaakt die honderdduizenden banen treft”, aldus minister van Economische Zaken Peter Altmaier. In combinatie met al eerder naar buiten gekomen steun kan de branche nu rekenen op zo’n 5 miljard euro. Niet alleen autobouwers als Volkswagen en BMW profiteren hiervan, ook de talloze toeleveranciers krijgen door het geld een steuntje in de rug.

Autofabrikanten gaan dit jaar door een hele moeilijke periode. Eerder moesten showrooms in veel landen al tijdelijk dicht vanwege lockdownmaatregelen en in oktober is de verkoop van nieuwe personenauto’s in de Europese Unie weer ingezakt, door de herinvoering van beperkingen om de verspreiding van het virus in te dammen.