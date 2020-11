‘Luchtvaartautoriteit VS gaat Boeing 737 MAX goedkeuren’

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing krijgt woensdag waarschijnlijk toestemming van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA om weer te gaan vliegen met de 737 MAX. De FAA zal volgens ingewijden eisen stellen over software-upgrades en aanpassingen in de training voor piloten.

Het toestel werd ruim anderhalf jaar geleden door toezichthouders wereldwijd aan de grond gezet na twee ongelukken die in totaal 346 personen het leven kostten. In de geschiedenis van de commerciƫle luchtvaart is het niet eerder voorgekomen dat een toestel zo lang niet mocht vliegen van luchtvaartautoriteiten.

Toestemming om weer met de 737 MAX te vliegen, is een eerste maar cruciale stap op de weg naar herstel voor Boeing. Het bedrijf heeft zwaar te lijden onder de gevolgen van de twee crashes en de coronacrisis. Het aan de grond zetten van de MAX heeft Boeing miljarden gekost en de leveringsketen ontregeld. Het leidde tot onderzoeken waarin werd geconcludeerd dat er tijdens de ontwikkeling van het toestel een gebrek aan transparantie en degelijk toezicht was bij Boeing en de FAA. Een strafrechtelijk onderzoek loopt nog.