Baas Air France rekent op extra steun in het voorjaar

De gesprekken over het versterken van het eigen vermogen van luchtvaartconcern Air France-KLM, dat door de crisis hard wordt geraakt, zijn volop gaande. Maar volgens de baas van Air France, Anne Rigail, is er momenteel geen acute nood. Volgens haar is het doel nog steeds om komend voorjaar tot een akkoord te komen.

Voor extra middelen richt Air France-KLM zich in het bijzonder tot de aandeelhouders, waaronder de Nederlandse en de Franse staat. Zowel KLM als Air France verliest dagelijks 10 miljoen euro als gevolg van de crisis. De verwachting is dat de situatie in het eerste kwartaal van volgend jaar nog niet veel beter is.

Rigail voorziet pas in het tweede kwartaal iets van herstel bij de zakelijke reizen. Bij de Franse maatschappij wordt momenteel werk gemaakt van het inkrimpen van het personeelsbestand. In totaal verdwijnen bij Air France 8500 banen.

Door de strengere maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen ligt het vliegverkeer goeddeels stil. In november zal volgens Rigail 35 procent van de geplande vluchten uitgevoerd worden. Dat was in oktober nog 40 procent.