Viruszorgen houden beurzen in greep

De Europese aandelenbeurzen verloren donderdag terrein. De markten bleven gevangen tussen het optimisme over de coronavaccins en de zorgen over de economische schade van de tweede golf van de virusuitbraak. Op het Damrak stond winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield onder druk, na het vertrek van de topman.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,9 procent lager op 595,55 punten. De MidKap verloor 0,7 procent tot 870,96 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs zakten tot 1,1 procent.

Unibail-Rodamco-Westfield sloot de rij in de AEX met een min van dik 4 procent. De huidige topman Christophe Cuvillier wordt per 1 januari opgevolgd door Jean-Marie Tritant. Eerder kwamen al berichten naar buiten dat de positie van de top van het bedrijf onhoudbaar was geworden, door het mislukken van een aandelenemissie. President-commissaris Colin Dyer trad in de nasleep van de kwestie al terug.

Olie- en gasconcern Shell volgde met een verlies van 3 procent. Ahold Delhaize was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen, met een winst van 1,8 procent. Het supermarktconcern koopt samen met investeerder Centerbridge Partners de online supermarkt FreshDirect uit New York. Volgens analisten van KBC Securities versnelt het concern daarmee zijn activiteiten op de sterk groeiende online markt in de Verenigde Staten.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM (min 3,5 procent) stond onderaan in de MidKap. Volgens de baas van Air France, Anne Rigail, rekent het bedrijf tegen mei op extra steun van de aandeelhouders, waaronder de Nederlandse en Franse staat. Rigail verwacht daarnaast pas in het tweede kwartaal iets van herstel bij de zakelijke reizen. Chiptoeleverancier Besi en tankopslagbedrijf Vopak gingen aan kop, met winsten van rond de 1,8 procent.

In Oslo raakte Norwegian Air 14 procent kwijt. De Noorse luchtvaartmaatschappij heeft in Ierland faillissementsbescherming aangevraagd na de weigering van de Noorse overheid om verdere staatssteun te geven. Thyssenkrupp zakte 9 procent in Frankfurt. Het Duitse industrie- en staalconcern schrapt in totaal 11.000 banen vanwege de coronacrisis en leed in het afgelopen boekjaar een miljardenverlies. In Londen won Royal Mail 7 procent dankzij goed ontvangen resultaten van de Britse post- en pakketbezorger.

De euro was 1,1822 dollar waard, tegenover 1,1866 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,5 procent goedkoper op 41,21 dollar. Brentolie zakte 1 procent in prijs tot 43,90 dollar per vat.