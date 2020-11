‘4 op de 10 vrouwen op werkvloer benadeeld door zwangerschap’

Vier op de tien vrouwen wordt op de arbeidsmarkt nog steeds benadeeld vanwege een zwangerschap of een pasgeboren kind. Dat meldt het College voor de Rechten van de Mens in een onderzoek naar zwangerschapsdiscriminatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ten opzichte van eerdere onderzoeken is er niets veranderd, zegt het mensenrechteninstituut. Daarmee is zwangerschapsdiscriminatie een “onverminderd groot probleem gebleven”.

Het mensenrechteninstituut vroeg 1150 werkende vrouwen die de afgelopen vier jaar een kind kregen hoe zij discriminatie door zwangerschap op hun werk of in bepaalde fases van het zoeken naar werk ervoeren. Volgens het college blijkt daaruit dat in alle fases van het arbeidsproces vrouwen “een groot risico lopen” op discriminatie door zwangerschap.

Zo werd één op de vijf vrouwen bij sollicitaties afgewezen, bij één op de tien werd zelfs expliciet gezegd dat het door de zwangerschap kwam. Ruim een derde van de vrouwen die een nieuw contract wilden ondertekenen, zag het contract vanwege zwangerschap “op het laatste moment aangepast worden” of verdwijnen. Bijna de helft van alle vrouwen met een tijdelijk contract kreeg geen verlenging of een vast contract vanwege hun zwangerschap of pasgeboren kind.

Een kwart van de vrouwen loopt promoties, salarisverhogingen, bonussen en scholing mis, of heeft problemen met afspraken over zwangerschapsverlof en de terugkeer op het werk. Sommige vrouwen zeggen daarnaast een achterstand in hun carrière te hebben opgelopen. Slechts 11 procent van de ondervraagden trekt ergens aan de bel over de problemen.

Het college wil dat de overheid zo snel mogelijk de wetgeving voor gelijke behandeling naleeft om zwangerschapsdiscriminatie tegen te gaan. Ook moet er meer voorlichting voor werkgevers en werknemers komen. Ruim driekwart van de vrouwen verdiept zich niet of nauwelijks in de gevolgen van zwanger zijn en werken.