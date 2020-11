VN: arrestaties Carlos Ghosn waren onredelijk

Dat automagnaat Carlos Ghosn 130 dagen in een Japanse gevangenis moest zitten, was niet noodzakelijk, onredelijk en schond zijn mensenrechten. Dat concludeert een panel van de Verenigde Naties in een reactie op de aanklagers in Tokio, die de zaak tegen Ghosn leidden.

Ghosn, die voorheen de leiding had over Nissan en Renault, vluchtte eind vorig jaar uit Japan. Daar werd hij verdacht van fraude en kreeg na zijn lange tijd in de cel huisarrest opgelegd. Op wonderbaarlijke wijze wist hij de bewaking van zijn huis te ontwijken en naar Libanon af te reizen.

Ghosn werd in Japan vier keer achter elkaar gearresteerd, zodat hij langer vast kon blijven zitten. De VN-werkgroep noemt dat “willekeurig” en “fundamenteel oneerlijk” en wijst erop dat Ghosn ten minste twee keer werd gearresteerd voor dezelfde vermeende misdaad. “Dit patroon van detentie was een buitengerechtelijk procesmisbruik dat geen wettelijke basis heeft onder het internationaal recht”, aldus de VN.

Hoewel het onwaarschijnlijk is dat Ghosn ooit nog een proces zal krijgen in Japan, kan het rapport van de VN relevant zijn voor verschillende lopende procedures rond de voormalige autobaas. De advocaat van Ghosn is blij met de “moedige beslissing” van de “onafhankelijke en gerespecteerde autoriteit”.