‘Frankrijk en Nederland verschillen niet veel in AF-KLM-steun’

Er is niet wezenlijk veel verschil tussen de steun die de Franse staat en de Nederlandse staat geven aan luchtvaartconcern Air France-KLM. Dat zegt KLM-baas Pieter Elbers in een interview met Bloomberg TV. Hij rept van welkome hulp en sluit niet uit dat extra steun op termijn noodzakelijk is. Elbers wilde geen antwoord geven op de vraag wanneer de extra steun dan nodig is.

Air France-KLM weet zich verzekerd van 10,4 miljard euro aan leningen en staatsgaranties. 3,4 miljard daarvan komt uit Den Haag en is bestemd voor KLM. Zo’n 7 miljard euro komt vanuit de Franse overheid. De Nederlandse regering zou echter veel strengere eisen stellen aan de steun dan de Franse staat, die beloofde het concern hoe dan ook in de lucht te houden.

Volgens Elbers hebben de steunpakketten ervoor gezorgd dat Air France-KLM weer enige vaste grond onder de voeten heeft. Hij benadrukt dat het van buitenaf lijkt dat de steun door Parijs en Den Haag er anders uitziet, maar dat de inhoud niet wezenlijk verschilt. De verschillen zijn volgens Elbers vooral het gevolg van uiteenlopende wetgeving en van parlementaire processen.