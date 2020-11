ECB waarschuwt banken dat stroppenpotten voller moeten

Europese banken moeten er rekening mee houden dat ze nog meer geld opzij moeten zetten voor leningen die mogelijk niet meer terug worden betaald. Daarvoor waarschuwde de Europese Centrale Bank (ECB). Die stelde dat de kans toeneemt dat bedrijven in de problemen komen zodra de overheidssteun vanwege de coronacrisis ophoudt.

De hoeveelheden geld die Europese banken in de stroppenpot hebben zitten, zijn lager dan in vorige crises en ook lager dan bij Amerikaanse branchegenoten, stelde de ECB in een rapport over de financiƫle stabiliteit. Dat komt deels omdat Europese overheden en de centrale bank het risico op faillissementen hebben beperkt met steun aan bedrijven, maar wordt volgens de ECB ook veroorzaakt door een lage winstgevendheid van banken die daardoor simpelweg niet meer geld opzij kunnen zetten.

Te langdurige coronasteun levert ook risico’s op voor de bankensector, meent de ECB. Daardoor zou op de lange duur onzekerheid over de houdbaarheid van schulden kunnen ontstaan.