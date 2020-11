KHN: fors deel van horeca staat op omvallen, steun nu nodig

Een fors deel van de horecabedrijven staat op omvallen en er is per direct aanvullende financiële steun en toekomstperspectief nodig. Dat zegt Koninklijke Horeca Nederland (KHN). “Horecaondernemers zijn de wanhoop nabij. De paniek en onrust is groot, ondernemers zijn radeloos”, aldus KHN-voorzitter Robèr Willemsen.

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde het kabinet eerder deze week om de coronamaatregelen niet te versoepelen in december. Het vieren van de feestdagen zou alleen in huiselijke kring moeten gebeuren met bijvoorbeeld maximaal zes gasten. Het kabinet wil op 8 december meer duidelijkheid geven over mogelijke versoepelingen.

“Dit zorgt voor een uitermate somber beeld voor de horeca voor de komende anderhalve maand”, aldus KHN. Volgens de brancheorganisatie is aanvullende steun direct nodig om te voorkomen dat meer dan de helft van de sector op korte termijn failliet gaat. KHN laat weten dat er dagelijks wordt gesproken met verschillende ministeries en Kamerleden.