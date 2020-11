Minder vertrouwen Duitse consumenten in economie

Het vertrouwen van Duitse consumenten in de economie is voor komende maand verder afgenomen. Door de tweede coronagolf en bijbehorende lockdown zijn Duitsers zelfs negatiever geworden dan verwacht. Ook de afgelopen maanden was het vertrouwen van consumenten in de Duitse economie al negatief.

De index van marktonderzoeker GfK die het vertrouwen van consumenten in Europa’s grootste economie weergeeft, noteert een stand van min 6,7. Dat is aanzienlijk hoger dan de min 4,9 waar economen in doorsnee rekening mee hielden. Voor de maand november stond de graadmeter van GfK op een herziene stand van min 3,2.

De graadmeter wordt gebaseerd op onderzoek onder circa 2000 respondenten. Zij worden altijd gevraagd hun vertrouwen over de volgende maand uit te spreken. Al sinds mei zijn Duitse consumenten negatief gestemd, al werd in augustus met een stand van min 0,2 bijna een positieve stemming bereikt. Sindsdien neemt het vertrouwen weer verder af.