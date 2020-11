Onduidelijkheid over werking coronavaccin AstraZeneca

De werking van het coronavaccin van farmaceut AstraZeneca, die bij de ontwikkeling ervan optrekt met de universiteit van Oxford, roept steeds meer vragen op. Zo bestaat er enige onduidelijkheid over de effectiviteit van het vaccin, nadat eerder een productiefout werd toegegeven.

Onlangs zeiden de ontwikkelaars dat het middel voor zeker 70 procent effectief was bij het voorkomen van corona. Bij anderhalve dosis zou dit zelfs 90 procent zijn. Het hoofd van het Amerikaanse vaccinprogramma, dat bekendstaat als Operation Warp Speed, stelde echter dat de dosis die het hogere niveau van effectiviteit liet zien, werd getest in een testgroep waarvan de gemiddelde leeftijd lager lag. Doorgaans zijn jongere mensen minder vatbaar voor het virus.

Kenners voorzagen daarop problemen met het verkrijgen van de vereiste goedkeuring voor het vaccin, wat de aandelenkoers van AstraZeneca onder druk zette. In een nieuw onderzoek, waar geen leeftijdsgrens gold, bleken de resultaten minder rooskleurig. Het vaccin was hierin voor 62 procent effectief.

In een verklaring zeggen de ontwikkelaars van het vaccin dat een verschil in het productieproces ertoe leidde dat er verschillen in doseringen waren. Daardoor kreeg een deel van de vrijwilligers bij de eerste inenting een halve dosis en daarna een volledige dosis.

Met een gemiddelde effectiviteit van 70 procent presteert het vaccin van AstraZeneca naar behoren, maar minder dan de vaccins van Pfizer en Moderna. Daar staat tegenover dat het vaccin van AstraZeneca goedkoper is en makkelijker te bewaren en te vervoeren.

AstraZeneca wist zich eerder te verzekeren van miljarden aan financiële middelen. Ook werden meerdere deals over de verstrekking van het medicijn gesloten. Nederland en andere Europese landen hebben miljoenen doses gereserveerd bij AstraZeneca.