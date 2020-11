KHN roept op niet dwars te doen na oproep opening horeca

Als het aan verschillende horecaondernemers ligt dan worden de deuren van de cafés en restaurants op 17 januari weer geopend, als de overheid niet snel met steun over de brug komt. Een aantal leden van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) kwam met het ultimatum richting het kabinet. KHN-voorzitter Robèr Willemsen weet van het bericht, maar stelt tevens dat de vereniging nooit zal oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid.

De Telegraaf kwam vrijdagavond met het bericht over het ultimatum op basis van een concept persbericht. Daarin geven ondernemers aan op het punt te staan te verzuipen. “Zo houden we het niet langer vol.” Door de coronamaatregelen zijn horecabedrijven alweer ruim zes weken op slot. Perspectief wordt tot dusverre niet geboden en aanvullende steun vanuit de overheid blijft volgens KHN veel te lang uit, zo valt te lezen.

Volgens Willemsen komt het bericht van een aantal zeer betrokken KHN-leden naar aanleiding van de uitspraken van minister Hugo de Jonge over het eventueel verlengen van de maatregelen. Willemsen stelt ook dat per direct aanvullende financiële steun en toekomstperspectief nodig is en dat veel bedrijven op omvallen staan. Het bericht over het ultimatum noemde hij echter achterhaald.

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde het kabinet eerder deze week om de coronamaatregelen niet te versoepelen in december. Het vieren van de feestdagen zou alleen in huiselijke kring moeten gebeuren met bijvoorbeeld maximaal zes gasten. Het kabinet wil op 8 december meer duidelijkheid geven over mogelijke versoepelingen.

Willemsen zei donderdag nog dat veel horecaondernemers de wanhoop nabij zijn. “De paniek en onrust is groot, ondernemers zijn radeloos”, aldus de voorzitter.

KHN zei eerder al zich hard te maken voor een spoedige heropening van de sector. Achter de schermen wordt er met partners als MKB-Nederland en VNO-NCW alles aan gedaan om tot veilig en verantwoorde heropening te komen, maar de ministeries staan hierin grotendeels stil.

Volgens KHN hoeven gezondheid en verantwoord ondernemen in de horeca elkaar zeker niet te bijten. De branchevereniging is er ook van overtuigd dat de uitkomsten van proeven in het werkveld bevestigen dat de horeca op een verantwoorde manier open kan.