185 miljoen subsidie voor elektrische bestelbusjes dichterbij

Ondernemers kunnen vanaf het voorjaar subsidie aanvragen als ze een elektrisch bestelbusje kopen. Tot 2025 is hiervoor 185 miljoen opzij gezet als onderdeel van het klimaatakkoord. De subsidieregeling die maandag openbaar wordt gemaakt, moet vooral helpen de binnensteden schoner te maken. Belanghebbenden, zoals ondernemers zelf, kunnen hierover nu hun zegje doen.

Het steuntje in de rug is volgens staatssecretaris Stientje van Veldhoven “goed voor de schone lucht in onze steden, en het ondersteunt ondernemers de komende jaren bij de overstap naar een elektrische bestelbus. Zo’n bus is duurder in de aanschaf, maar goedkoper in het onderhoud en gebruik.” Daarom kunnen ondernemers 10 procent van het bedrag van een nieuw busje aan subsidie aanvragen, met een maximum van 5000 euro.

Het totale bedrag van 185 miljoen wordt over de komende jaren verdeeld, en “op is op”, meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het subsidiepotje voor elektrische personenauto’s voor particulieren was deze zomer ruim een week nadat het loket was geopend al leeg.

De komende tijd kunnen mensen en organisaties commentaar geven op de regeling en ideeën inbrengen om de subsidie te verbeteren. Ook wordt belanghebbenden gevraagd naar de invulling van een financieel “extraatje” voor kleine ondernemers met een busje dat in de Euroklasse 4 valt. Deze wat oudere busjes worden vaak vooral gebruikt voor het vervoeren van bijvoorbeeld gereedschap, daardoor maken ze vaak maar weinig kilometers en gaan ze langer mee.