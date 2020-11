Bitcoin stijgt voorbij recordstand uit 2017

De digitale munteenheid bitcoin is maandag naar een nieuwe recordhoogte gestegen. De munt werd maandag ruim 7 procent meer waard en passeerde daarmee de vorige hoogste stand die in december 2017 werd bereikt. Eén bitcoin is nu 19.577 dollar waard, dat is 66 dollar meer dan drie jaar geleden.

Bitcoins en andere cryptomunten zijn al geruime tijd aan het stijgen. Dit jaar werd de bitcoin bijvoorbeeld al meer dan anderhalf keer zo veel waard. De munten wonnen aan populariteit doordat grote bedrijven als PayPal er meer interesse in toonden. Dat voedt de hoop dat de cryptovaluta voor het grote publiek interessanter worden.

Na de piek in 2017 viel de bitcoin overigens ver weg. Halverwege 2018 was de cryptomunt nog zo’n 4000 dollar waard.