FNV wil veiligere werkomgeving voor winkelmedewerkers

De overheid moet scherpe afspraken maken met de grote winkelketens om drukte zoals bij Black Friday te voorkomen, vindt FNV. De vakbond kreeg veel meldingen binnen van winkelmedewerkers die door de drukte rondom Black Friday hun werk niet veilig konden doen.

De voorzitters van de veiligheidsregio’s (Veiligheidsberaad) gaan maandagavond in gesprek hierover. Volgens FNV Winkelstraat moet het Veiligheidsberaad duidelijke afspraken maken met de winkelketens over openingstijden, het sluiten van winkels, het deurbeleid en reclame-uitingen.

“Winkelmedewerkers zijn al de hele crisis aan het werk en worden nu blootgesteld aan een drukte die helemaal niet past in een tijd waarin we het coronavirus achter ons willen laten”, aldus de FNV. Volgens de vakbond is de drukte in de winkelstraten bewust gecreëerd door de vele reclames van grote winkelketens op sociale media, tv en radio.