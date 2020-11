Rotterdamse Black Friday was drukker dan in 2019

In de populairste winkelstraten van Rotterdam was het vrijdag en zaterdag ruim 18 procent drukker dan in 2019 tijdens Black Friday. In heel Nederland waren Black Friday en de dag erna juist rustiger en waren er 34 procent minder mensen aan het winkelen dan in 2019, zo meldt retailadviesbureau RMC.

De drukte in Rotterdam was uitzonderlijk. Het hele jaar was het duidelijk rustiger in de Rotterdamse winkelstraten dan vorig jaar, maar afgelopen vrijdag en zaterdag was het veel drukker dan hetzelfde weekend in 2019. Volgens bureau RMC is het besluit van burgemeester Aboutaleb om de winkels eerder te sluiten, daarom gerechtvaardigd. “Het lijkt alsof de shopper, vooral in Rotterdam, de adviezen om binnen te blijven heeft genegeerd om koopjes van Black Friday te bemachtigen”, aldus de woordvoerder.

In Amsterdam en Den Haag had Black Friday een minder grote aantrekkingskracht. In Amsterdam was het op vrijdag en zaterdag ruim 37 procent rustiger dan vorig jaar in de populaire winkelstraten. In Den Haag waren er zelfs 43 procent minder winkelende mensen.

Het uit de VS overgewaaide koopjesfestijn Black Friday wordt steeds populairder in Nederland. In 2019 was het de drukste dag van het jaar in de winkelstraten.

Retailadviesbureau RMC telt dagelijks de drukte in de winkelstraten door heel Nederland. Dat doen ze met behulp van sensoren die de wifi-signalen tellen van de smartphones die mensen bij zich dragen.