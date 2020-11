Topman Philips: innovatie van enorm belang voor Nederland

Nederland moet sterk inzetten op innovatie om zo in de toekomst te kunnen groeien. Dat zei topman Frans van Houten van zorgtechnologieconcern Philips in de EW-Economie lezing van Elsevier Weekblad in het Amsterdamse cultuurhuis Felix Meritis maandagavond.

Van Houten wees in de lezing op grote uitdagingen zoals de coronacrisis, klimaatverandering en de economische macht van de Verenigde Staten en China. Hij zei dat het hier van enorm belang is dat Nederland en Europa meer inzetten op concurrentiekracht en innovatie om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

“Samen innoveren is de kern van het antwoord op al deze vragen. Ik ben een optimist, die altijd wil uitgaan van onze sterkten. Ik put hoop uit regionale excellentie in Nederland. Als we kijken naar een bloeiende innovatie- en exportregio als Brainport Eindhoven, weten we in ons land allang wat samen innoveren inhoudt”, aldus Van Houten.

De EW Economie-lezing is een tegenhanger van de jaarlijkse HJ Schoo-lezing, waarmee Elsevier het politieke seizoen opent. In de lezing geven ondernemers, bestuurders van bedrijven en economen hun visie op ontwikkelingen in de samenleving. Eerder werd deze gehouden door Shell-topman Ben van Beurden en KLM-baas Pieter Elbers.