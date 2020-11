Wiebes: kabinet blijft met Unilever in gesprek

Het kabinet blijft de komende periode in gesprek met was- en levensmiddelenconcern Unilever. Daarbij is de inzet van minister Eric Wiebes van Economische Zaken nog steeds om banen en activiteiten voor Nederland te behouden en waar mogelijk uit te breiden. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Wiebes zijn er de laatste maanden constructieve gesprekken gevoerd over Unilevers Foods & Refreshment-divisie (F&R), waarvan Rotterdam de thuishaven blijft. In 2021 worden extra functies van Unilevers toeleveringsketen naar Rotterdam verplaatst. Ook staat volgens Wiebes nog steeds de toezegging dat wanneer de F&R-divisie een zelfstandig beursgenoteerd bedrijf wordt, het wordt gevestigd in Nederland met een Nederlandse beursnotering. Unilever heeft daarbij wel het voorbehoud gemaakt dat het vestigingsklimaat aantrekkelijk moet blijven voor hoofdkantoren.

Aandelen van Unilever worden maandag voor het eerst verhandeld als volledig Brits bedrijf op de beurzen in Londen, Amsterdam en New York. Unilever benadrukte zelf nog maar eens dat er geen wijzigingen aangebracht zullen worden in de activiteiten en locaties.

Nederlandse politici waren niet te spreken over de verhuisplannen van Unilever omdat de staatskas dividendbelasting gaat mislopen. GroenLinks kwam met een plan voor een spoedwet om het bedrijf een verhuisboete op te leggen in de vorm van een soort eindafrekening. Unilever zei eerder dat de verhuizing niet door zou gaan als de wet zou worden aangenomen, maar de behandeling van de wet was nog niet afgerond.