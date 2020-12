Wall Street begint december met nieuwe records

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met aanzienlijke winsten aan de decembermaand begonnen. Zowel de S&P 500 als techgraadmeter Nasdaq bereikte nieuwe recordhoogtes. Daarbij hadden beleggers oog voor optimisme over vaccins en de komst van verdere coronasteun vanuit de overheid. Ook kwamen uit China sterke cijfers over de omvangrijke industrie van het land.

De Dow-Jonesindex sloot 0,6 procent hoger op 29.823,92 punten. De brede S&P 500 steeg 1,1 procent tot 3662,45 punten en technologiegraadmeter Nasdaq klom 1,3 procent tot 12.355,11 punten.

Na eerder al versnelde goedkeuring in de Verenigde Staten voor hun coronavaccin te hebben aangevraagd, zetten farmaceuten Pfizer (plus 2,9 procent) en BioNTech dezelfde stap in de Europese Unie. Dat laatste bedrijf zakte op de beurs desondanks 8,2 procent door een adviesverlaging.

Beleggers verwerkten ook de verklaringen die Fed-preses Jerome Powell gaf tegenover een Senaatscommissie. Hij zei dat de situatie rond het economisch herstel van de coronapandemie nog onzeker is, ondanks de coronavaccins. De koepel van centrale banken blijft daarom klaarstaan voor verdere stimuleringsmaatregelen als die nodig zijn.

Ondertussen is er op het politieke vlak beweging rond onderhandelingen voor extra coronasteun. Een groep Republikeinse en Democratische leden van het Congres heeft voorgesteld kleine ondernemers tegemoet te treden met 908 miljard dollar aan financiƫle noodhulp.

Zoom Video Communications kelderde 15 procent na de presentatie van kwartaalcijfers. De onlinevergaderdienst heeft in het derde kwartaal opnieuw geprofiteerd van het vele thuiswerken door de coronacrisis, maar waarschuwde ook voor druk op de marges.

Een vat Amerikaanse olie werd 1,7 procent goedkoper op 44,55 dollar. Brentolie zakte 1,1 procent tot 47,37 dollar per vat. De euro was 1,2070 dollar waard, tegenover 1,2036 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen. De dollar, die gezien wordt als veilige belegging in onzekere tijden, zakt doordat investeerders weer meer risico durven te nemen.