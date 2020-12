Wiebes: geplande afbouw steunpakket ligt niet meer voor de hand

Het kabinet verwacht de steunpakketten om de economie te stutten vanaf januari toch niet af te bouwen. De geplande ‘versobering’ ligt “niet voor de hand”, zegt minister Eric Wiebes (Economische Zaken). Het kabinet zou hierover begin december een knoop doorhakken, maar de bewindslieden die erover gaan hebben nog iets meer tijd nodig. Na de corona-persconferentie van 8 december komt vermoedelijk echt duidelijkheid.

“We moeten wel zien wat er voor maatregelen nodig zijn”, zegt Wiebes. “Dat virus is hardnekkiger dan wij hadden gehoopt. Dus we hebben wat meer tijd nodig.” Toch ziet hij ook wel dat een afbouw van de maatregelen op het moment dat Nederland nog in een gedeeltelijke lockdown verkeert, niet logisch zou zijn.

De steunpakketten, waar de loonsubsidie NOW en de inkomensondersteuning voor zelfstandigen onder vallen, zouden vanaf januari stapje voor stapje iets worden afgebouwd. De vergoeding van de loonkosten gaat omlaag en pas bij een hoger omzetverlies komen bedrijven voor de regeling in aanmerking. Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben allebei al opgeroepen om de versobering terug te draaien. Ook vrijwel alle partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet er voorlopig van afziet.