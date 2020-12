750 mensen verliezen baan bij automaker VDL Nedcar in Limburg

Bij automaker VDL Nedcar verdwijnen 750 banen. Het bedrijf in het Limburgse Born maakt volgend jaar minder auto’s, waardoor zo’n 600 uitzendkrachten en 150 mensen in vaste dienst niet meer nodig zijn. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van De Limburger en 1Limburg.

Eerder werd al bekend dat BMW in 2023 stopt met de productie van haar modellen in Born. Nu is duidelijk dat de gevraagde aantallen die bij VDL Nedcar worden gemaakt komend jaar ook lager liggen. “We moeten onze organisatie daarom aanpassen aan het productievolume”, zegt de woordvoerder. “Als onafhankelijke autobouwer bewegen we mee met de marktontwikkelingen. Internationaal is de automarkt nu zeer turbulent en dat wordt nog eens versneld door corona.”

VDL Nedcar wil gedwongen ontslagen voorkomen, door onder meer een vrijwillige vertrekregeling aan te bieden. “We proberen onze mensen eerst onder te brengen bij andere onderdelen van VDL in de buurt, of bij collega-bedrijven”, aldus de woordvoerder. Na de ontslagronde werken er nog zo’n 4000 mensen bij de automaker.

VDL Nedcar is de enige grote autobouwer in Nederland en begon meer dan vijftig jaar geleden als een fabriek van DAF. Het bedrijf heeft auto’s gebouwd voor onder meer Volvo, Mitsubishi en Smart. Sinds 2014 worden er BMW’s en Mini’s gebouwd.