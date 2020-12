Biden ziet niet direct af van importheffingen China

De verkozen Amerikaanse president Joe Biden is niet direct van plan de importheffingen op Chinese goederen te schrappen. Voordat hij daar een besluit over neemt wil hij eerst overleggen met belangrijke bondgenoten in Europa en Azië, en het beleid van de VS ten opzichte van China uitgebreid bekijken.

Begin dit jaar sloot president Donald Trump een handelsdeal met China. China beloofde meer Amerikaanse goederen te kopen, waaronder miljarden dollars extra aan landbouwproducten. Daarnaast zegde Peking toe patenten beter te beschermen en de financiële markt verder open te stellen voor buitenlandse partijen. De VS zagen af van een aangekondigde ronde van nieuwe importheffingen. In 2018 stelden de VS al importheffingen in op ongeveer 550 miljard dollar aan goederen die China naar de VS exporteerde.

“Ik ga geen onmiddellijke besluiten nemen, en dat geldt ook voor de heffingen”, zei Biden tegen een journalist van de New York Times. “De beste strategie voor China, is er een die al onze bondgenoten op één lijn krijgt. (…) Dat is een grote prioriteit in de eerste weken van mijn presidentschap”.