Europese beurzen sluiten hoger na slotrally

De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst de dag uitgegaan. In de laatste uren gingen de koersen nog wat verder omhoog nadat er eerder op de dag meer sprake van voorzichtigheid was geweest. Positieve geluiden over de mogelijkheid van een extra coronasteunpakket van de Amerikaanse overheid versterkten de positieve stemming.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,9 procent in de plus op 615,67 punten. De MidKap won 1 procent tot 918,54 punten. Parijs en Frankfurt klommen tot 0,6 procent. De Londense FTSE-index steeg 0,9 procent door de hoop op een spoedige brexitdeal.

Olie- en gasconcern Shell won 3,5 procent in de AEX en was daarmee de koploper. Op de oliemarkt werd positief gereageerd op het akkoord van oliekartel OPEC en bondgenoten zoals Rusland om de olieproductie in januari met 500.000 vaten per dag te verhogen in plaats van de eerder afgesproken 2 miljoen vaten. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,3 procent tot 46,24 dollar. Brentolie kostte 1,1 procent meer op 49,26 dollar per vat.

Ook andere oliebedrijven profiteerden. De Britse olieproducent BP steeg 3,9 procent in Londen en Total kreeg er in Parijs 3,4 procent bij. Het Italiaanse Eni steeg 3,5 procent, Repsol uit Spanje dikte 5,3 procent aan.

Supermarktconcern Ahold Delhaize sloot de rij bij de hoofdfondsen in Amsterdam met een min van 2,1 procent. Ook maaltijdbezorger Just Eat Takeaway stond bij de grote verliezers met een min van 1,3 procent. Beide bedrijven hebben goede zaken gedaan tijdens de coronacrisis.

Randstad won 0,6 procent. De uitzender is het slachtoffer geworden van hackers. Volgens analisten van ING gaat het echter om een klein incident.

In de MidKap was verlichtingsproducent Signify de grootste stijger met een plus van 4,3 procent. Logistiek vastgoedbedrijf WDP stond onderaan met een verlies van 1,7 procent.

Associated British Foods klom 2,5 procent in Londen. Volgens het moederbedrijf van kledingketen Primark is de negatieve impact op de omzet, als gevolg van de sluiting van de winkels deze herfst door de nieuwe coronagolf, hoger uitgevallen dan verwacht. De verkopen bij de winkels die deze week weer zijn geopend overtroffen daarentegen ruimschoots de verwachtingen.

De euro was 1,2142 dollar waard, tegenover 1,2150 dollar een dag eerder.