Kleine plussen bij opening Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht hoger geopend. Beleggers op Wall Street buigen zich over het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid dat zwakker uitviel dan verwacht. Verder blijft de aandacht uitgaan naar de politieke ontwikkelingen in Washington rond een nieuw steunpakket om de economie van de Verenigde Staten door de coronacrisis te loodsen.

De Dow-Jonesindex noteerde na enkele minuten handel een plus van 0,3 procent en bereikte daardoor een stand van 30.060 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg ook 0,3 procent tot 3677 punten en techbeurs Nasdaq werd 0,1 procent hoger gezet, op 12.384 punten.

Het aantal nieuwe banen in de Verenigde Staten lag in november aanzienlijk lager dan een maand eerder. Met 245.000 nieuwe banen werd het laagste niveau in zes maanden bereikt. Het aantal nieuwe banen neemt bovendien al vijf maanden op rij af.

De kans op een steunpakket ter waarde van 908 miljard dollar lijkt toe te nemen. Hooggeplaatste Republikeinen in het Congres lijken meer open staan voor voorstellen van de Democraten om tot een deal te komen. Mogelijk kan voor het einde van het jaar een overeenkomst worden gesloten in Washington na maandenlang politiek getouwtrek.

Moderna daalde 3,6 procent. De farmaceut levert voor het einde van het jaar nog 20 miljoen coronavaccins aan de VS.

Vuurwapenfabrikant Smith & Wesson Brands opende de boeken en werd 2,2 procent lager gezet. Ook technologiebedrijf DocuSign (plus 8 procent), cosmeticaverkoper Ulta Beauty (min 1,5 procent) en de aanbieder van cloudsoftware Cloudera (plus 12,1 procent) kwamen met cijfers naar buiten.

Oliebedrijven als Chevron, ExxonMobil en ConocoPhillips stegen tot 3,5 procent na het besluit van oliekartel OPEC en bondgenoten zoals Rusland om de olieproductie minder te verruimen dan eerder was afgesproken.