Warner Bros. gaat bioscoopfilms direct na première streamen

Filmstudio Warner Bros. gaat komend jaar alle nieuwe films op de dag dat ze in première gaan uitbrengen in zowel de bioscoop als via zijn eigen streamingdienst. Bioscopen vrezen daardoor veel bezoekers te verliezen en tekenen protest aan.

Warners streamingdienst, HBO Max genaamd, werd in mei gelanceerd als een directe concurrent van Netflix. De films Godzilla vs. Kong en Suicide Squad zullen tegelijkertijd op het platform als in de bioscoop verschijnen, maakte het entertainmentbedrijf bekend. Vechtfilm Mortal Kombat, een nieuwe versie van sciencefictionklassieker Dune en het vierde deel van The Matrix worden ook op deze manier gelanceerd.

Volgens WarnerMedia, het bedrijf achter de filmstudio, is de stap noodzakelijk door de coronacrisis. Bioscopen in Amerika bleven door de pandemie dicht en bezoek bleef weg, waardoor werknemers hun baan verloren en bedrijven geld moesten lenen om overeind te blijven. Warner denkt dat bioscopen in de Verenigde Staten ook in 2021 minder vaak open zullen zijn.

De bioscopen zijn fel gekant tegen het plan omdat ze inkomsten dreigen mis te lopen. De bioscopen willen al langer dat filmstudio’s wachten met nieuwe films tot ze weer helemaal open kunnen. Filmstudio’s willen echter niet wachten met hun blockbusters die op de plank liggen door de pandemie.

AMC Entertainment, de grootste bioscoopketen ter wereld, wil “dringend” in gesprek met Warner. Een andere keten, Cinemark, heeft al aangekondigd sommige van Warners films misschien niet te vertonen. De bedrijven hadden het na de aankondiging moeilijk op de beurs. AMC verloor bijna 16 procent. Cinemark leverde 22 procent in. Telecombedrijf AT&T, het moederbedrijf van WarnerMedia, bleef evenwel gelijk.