Timmermans: EU moet bereid zijn brexitoverleg af te breken

De Europese Unie moet er niet voor terugschrikken om de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk af te breken als Londen niet wil inschikken. “We willen natuurlijk een succes, maar niet tegen elke prijs”, zegt tweede man van de Europese Commissie Frans Timmermans.

De tijd raakt op voor afspraken die moeten voorkomen dat handel en verkeer tussen het VK en de EU vanaf 1 januari op grote belemmeringen stuiten, maar Londen en Brussel hebben “een paar hele grote onderwerpen nog lang niet opgelost”, zei Timmermans in het tv-programma Buitenhof. “Het is echt een dubbeltje op zijn kant op dit moment. Het is heel spannend”, want “de economische en menselijke gevolgen” van een ‘no deal’ zijn heel groot.

Maar de EU moet bereid zijn de onderhandelingen ook te laten klappen, benadrukt Timmermans. “Als de andere partij niet wil inschikken en niet een compromis wil vinden, moet je ook de bereidheid hebben om te zeggen: dan niet.”

De afgelopen dagen spraken sommige EU-landen hun zorg uit of hoofdonderhandelaar Michel Barnier niet te veel zou weggeven. Barnier praat maandagochtend de ambassadeurs van de lidstaten bij.