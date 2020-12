Blok predikt geduld in brexitoverleg

Nederland dringt bij de onderhandelaars van de EU die koortsachtig zoeken naar een handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk aan op geduld. “Laat ons nou niet door tijdsdruk tot concessies laten verleiden die niet verstandig zijn”, zegt minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken). “Het is pas 7 december.”

De slepende onderhandelingen tussen Londen en Brussel hebben al meerdere deadlines overschreden, maar voor de EU-top van donderdag moeten ze er echt wel uit zijn, klinkt het in Brussel. Anders zou het niet meer lukken om een overeenkomst tijdig door het Britse Lagerhuis en het Europees Parlement te loodsen. Dan stuiten handel en verkeer tussen de EU en het VK vanaf 1 januari op strenge controles, heffingen en administratieve rompslomp.

“Laten we de tijd tot 31 december goed gebruiken en ons niet laten opjagen door de komende Europese top of nog een andere datum”, aldus Blok. “We moeten de tijd die nodig is, gebruiken om te onderhandelen en ons niet tot een overhaast compromis laten leiden.”