Beurzen schuiven brexitzorgen aan de kant

De Europese aandelenbeurzen wonnen woensdag terrein. Beleggers trokken zich op aan de positieve ontwikkelingen rond de coronavaccins en schoven de zorgen over de brexitonderhandelingen aan de kant. Op het Damrak werd Signify flink lager gezet na de bekendmaking van nieuwe doelstellingen door het verlichtingsbedrijf. Ook de Europese chipmaker STMicroelectronics moest het ontgelden na een update van de strategie.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent hoger op 619,80 punten. De MidKap zakte 0,6 procent tot 909,26 punten. Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1 procent.

Signify (min 5,6 procent) was hekkensluiter in de MidKap. Het verlichtingsbedrijf wil de komende jaren zijn winstgevendheid verhogen en ook weer groeien. Dit jaar denkt Signify dat de omzet zal krimpen, vooral vanwege de coronacrisis. Het concern had nog geen verwachtingen voor 2020 uitgesproken door de onzekerheid rond corona. Volgens analisten van ING vielen de prognoses voor dit jaar tegen.

Verzekeraar Aegon, die donderdag een beleggersdag houdt, was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 3,5 procent, dankzij een positief analistenrapport van KBC Securities. Maaltijdbestelsite Just Eat Takeaway en olie- en gasconcern Shell volgden met plussen van ruim 2 procent. Speciaalchemiebedrijf DSM sloot de rij met een min van 0,9 procent.

Chipmachinemaker ASML daalde 0,8 procent, na tegenvallend nieuws van STMicroelectronics. De Europese chipmaker kelderde ruim 11 procent in Parijs nadat het bedrijf liet weten zijn omzetdoel van 12 miljard dollar per jaar uit te stellen tot 2023.

Op de lokale markt klom JDE Peet’s 0,2 procent. Het koffie- en theeconcern promoveert op 21 december naar de MidKap. Het bedrijf achter Douwe Egberts neemt de plek in van bouwbedrijf BAM (min 3,1 procent), dat naar de index voor kleinere beursfondsen degradeert.

UBS klom 0,2 procent in Z├╝rich. De Zwitserse bank liet weten kennis te hebben genomen van het feit dat oud-topman Ralph Hamers van ING strafrechtelijk wordt vervolgd voor het falende toezicht op witwaspraktijken bij de Nederlandse bank. Hamers is inmiddels topman van UBS. De Zwitserse bank stelt er vertrouwen in te hebben dat Hamers zijn functie kan blijven vervullen. Het aandeel ING steeg 1,4 procent in Amsterdam.

De euro was 1,2131 dollar waard, tegenover 1,2110 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,9 procent tot 46,03 dollar. Brentolie kostte ook 0,9 procent meer, op 49,27 dollar per vat.