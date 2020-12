Johnson: kunnen nog steeds goede handelsdeal sluiten

Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie kunnen nog steeds een goede handelsdeal sluiten. Dat zei de Britse premier Boris Johnson in aanloop naar het overleg in Brussel met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie woensdagavond. Ze zullen dan samen dineren en proberen beweging te krijgen in de moeizame brexitgesprekken.

Volgens Johnson zijn de eisen die de EU momenteel nog stelt in de onderhandelingen onaanvaardbaar, waaronder op het gebied van visserij. Hij zei in het Lagerhuis dat Brussel wil dat het Verenigd Koninkrijk zijn soevereiniteit over zijn visgronden opgeeft. “Ik geloof niet dat dat voorwaarden zijn die een minister-president van dit land moet accepteren.”

Johnson verklaarde verder dat het Verenigd Koninkrijk ook zonder handelsdeal zal “floreren”. Het land is klaar voor volgend jaar, wat de toekomstige relatie met de EU ook mag worden, aldus de premier.