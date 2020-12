Boris Johnson: grote kans op mislukking brexitonderhandelingen

De Britse premier Boris Johnson waarschuwt dat er een “grote kans” is dat onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over een handelsverdrag mislukken. Bedrijven in het Verenigd Koninkrijk doen er daarom goed aan zich voor te bereiden op zo’n no-dealscenario, zei hij tegen Britse media.

Op 1 januari eindigt de overgangsfase na de brexit waarin de Britten nog grotendeels aan afspraken van de Europese Unie zijn gebonden. Als de EU en het Verenigd Koninkrijk voor die datum geen handelsverdrag hebben, valt de wederzijdse handel terug op de zeer ongunstige regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

“Ik denk dat we heel, heel duidelijk moeten zijn dat er een grote kans bestaat dat we tot een oplossing komen die lijkt op die tussen Australië en de EU”, zei Johnson. De Conservatieve premier verwijst vaker naar een “Australisch model” als hij een no-dealbrexit bedoelt, aangezien Australië geen handelsverdrag met de EU heeft.

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben afgesproken om tot en met zondag door te onderhandelen, om daarna een “ferme” beslissing te nemen over de zin van verdere gesprekken. De grootste struikelblokken zijn visserij, afspraken over eerlijke concurrentie tussen Britse en EU-bedrijven en het toezicht op de naleving van die afspraken.

Vooral over de Europese opstelling op het vlak van die laatste twee punten was Johnson kritisch. Als Londen zou instemmen met de Brusselse eisen, vreest hij dat het Verenigd Koninkrijk ook in de toekomst gedwongen blijft wetten van de Europese Unie te volgen. Zijn politieke belofte was juist dat het Verenigd Koninkrijk na de brexit volledig autonoom van Brussel zou kunnen opereren.