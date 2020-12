Brussel stelt Londen voor nog jaar als vanouds te blijven vissen

De Europese Commissie stelt de Britse regering voor om Europese en Britse vissers nog een jaar toegang te geven tot elkaars wateren als de EU en het VK op 31 december geen akkoord hebben bereikt over de visserij. Een verordening om dat te regelen ligt in Brussel al klaar, zei voorzitter Ursula von der Leyen na afloop van de EU-top in Brussel.

De commissie heeft een juridisch raamwerk opgezet die het mogelijk maakt dat de Europese en Britse vissersboten een vergunning kunnen krijgen tot 1 januari 2022, of tot eerder een visserijakkoord zou worden gesloten. Daarmee zijn de Europese vissers in elk geval nog een jaar uit de brand. Maar dan moet het Verenigd Koninkrijk wel meewerken, de verordening is op basis van wederkerigheid.

Ingewijden in Brussel denken dat in geval van een no-deal Londen wel oren heeft naar een dergelijke tijdelijke noodmaatregel. Eind december vervallen de visrechten, vergunningen en quotaregels omdat de Britten dan definitief uit de EU stappen en zich niet meer aan de gemeenschappelijke visregels houden.

Von der Leyen heeft de EU-leiders vrijdagmorgen verteld dat de kans op een no-deal groter is dan op een akkoord. “Maar hoe dan ook, in minder dan drie weken is er een nieuw begin voor oude vrienden”, zei ze op de afsluitende persconferentie.