Facebook-bestuurder spreekt aantijgingen van machtsmisbruik tegen

Als Facebook verplicht wordt om onderdelen als Instagram en WhatsApp af te stoten, zadelt dat het hele bedrijfsleven in de VS op met grote problemen. Dat zegt operationeel directeur van Facebook Sheryl Sandberg in een interview met de Amerikaanse nieuwszender CNBC. Ze sprak zich ook uit tegen de claim dat Facebook geen concurrentie zou hebben of dulden.

De Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) klaagde Facebook aan wegens misbruik van zijn machtspositie. De handelscommissie, die samen optrok met Justitie in 46 staten, het District of Columbia en Guam, beschuldigt Facebook ervan jarenlang potentiƫle concurrenten te hebben willen uitschakelen, onder meer door ze op te kopen. Het bedrijf zou daarom nu in stukken moeten worden opgeknipt.

Sandberg benadrukte dat de overnames van Instagram en WhatsApp in respectievelijk 2012 en 2014 door de Amerikaanse overheid waren goedgekeurd. Volgens de Facebook-bestuurder kan het niet zo zijn dat je eerste goedkeuring krijgt en jaren later te horen krijgt dat je de onderdelen weer moet afstoten. “Dat gaat dan echt een groot probleem worden voor Amerikaanse bedrijven”, aldus Sandberg. Ze wees erop dat de beslissing ook de concurrentiepositie van Amerikaanse bedrijven wereldwijd zal schaden.

Ook ging Sandberg in op de kritiek die Facebook kreeg vanwege het gebrek aan concurrentie. Sandberg verwees naar de snelle opmars van diensten als iMessage, TikTok en Snapchat.. “Ik kan mijn eigen kinderen niet eens op Instagram laten posten, omdat ze te druk zijn met Snapchat en TikTok.” Verder wees ze erop dat Facebook niet te vergelijken is met een aanbieder van bijvoorbeeld elektriciteit. “Iedereen heeft de keuze waar hij of zij zijn aandacht aan besteedt.”

Facebook wist overigens dat er een onderzoek liep en is al enige tijd bezig om de chatapps Messenger, WhatsApp en de chatfunctie van Instagram onderling aan elkaar te koppelen. Het bedrijf beweert daardoor al enige tijd dat opsplitsen niet mogelijk is.