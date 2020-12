Topman Unilever: verbaasd over vijandigheid rond verhuizing

De topman van Unilever, Alan Jope, heeft zich verbaasd over alle ophef en ‘vijandigheid’ in Nederland rond de verhuizing van Unilever naar het Verenigd Koninkrijk. Een ‘juridische, papieren’ keuze voor één nationaliteit werd geïnterpreteerd als een ‘vertrek’, terwijl het hoofdkwartier van de voedseldivisie gewoon in Nederland blijft, zegt hij in het FD.

“Er gaat geen baan in Nederland verloren. Er verhuist geen bestuurder uit Rotterdam. Er wordt geen euro minder geïnvesteerd in Nederland. Ons Food Innovation Center in Wageningen blijft. Onze notering aan de AEX ook. Toen de unificatie rond was, sloegen we de gong in Amsterdam, niet in Londen. Het voelt alsof ik me aan het verantwoorden ben, maar er verandert echt níets!”, aldus Jope.

Tot overmaat van ramp kreeg het ‘vertrek dat geen vertrek is’ ook nog een andere lading in de Nederlandse publieke opinie, zegt Jope. “Als je de commentaren leest, lijkt het soms alsof Unilever Nederland verlaat om fiscale redenen. Maar het heeft niets met belastingen te maken, helemaal niets. Dit is een belangrijke strategische stap. Eén nationaliteit maakt grote overnames en afsplitsingen gemakkelijker. Daarom willen we al decennia onze nu negentig jaar oude bedrijfsstructuur aanpassen. Eerst hebben we geprobeerd een Nederlands bedrijf te worden. Dat is niet gelukt. Dus doen we het zo. Dat is alles.”

Volgens Jope heeft het wetsvoorstel van GroenLinks de toon van de discussie compleet veranderd. GroenLinks wil dat bedrijven die naar landen zonder dividendbelasting vertrekken, eerst afrekenen met de Nederlandse fiscus. “We hebben er heel serieus naar gekeken en de beste juridische en financiële adviseurs ingehuurd. Maar het wetsvoorstel is strijdig met veel internationale verdragen. Ook de Raad van State gaf een uitgesproken negatief advies. Uiteindelijk geloven we niet dat dit een levensvatbaar voorstel is. Dus hebben we na intensieve gesprekken de knoop doorgehakt.”