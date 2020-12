Fed krijgt Wall Street niet in beweging

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag dicht bij de slotstanden van een dag eerder gesloten. Beleggers verwerkten het weinig verrassend rentebesluit van de Federal Reserve, net als tegenvallende cijfers over de Amerikaanse winkelverkopen. De hoop op een snelle deal over een nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie bleef de gemoederen ook bezighouden. Google-moeder Alphabet stond in de schijnwerpers na een nieuwe aanklacht tegen het bedrijf.

De leidende Dow-Jonesindex sloot de sessie 0,2 procent lager op 30.154,54 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 3701,17 punten en de Nasdaq kreeg er 0,5 procent bij tot 12.658,19 punten.

De Federal Reserve liet de rente als verwacht ongemoeid. Aan het opkoopprogramma voor obligaties en gebundelde hypotheekschulden werd ook niet getornd. Dit omdat de vooruitzichten, mede door de uitrol van coronavaccins, voor volgend jaar beter zijn. Fed-preses Jerome Powell zei in een toelichting dat de impact van een vaccin op de economie moeilijk te voorspellen is.

Verder werd bekend dat de Britten een handelsakkoord sloten met de VS. De overeenkomst stelt de landen in staat om te blijven samenwerken bij de bestrijding van douanedelicten door het delen van informatie en ervaringen.

De Amerikaans staat Texas maakte bekend Google voor de rechter te slepen in een zogeheten antitrustzaak. Dit keer gaat het om de reclamediensten van het bedrijf dat onderdeel is van Alphabet. De rechtszaak volgt op een afzonderlijke claim van het ministerie van Justitie in de VS. Dat beweert dat Google illegaal een monopoliepositie heeft verkregen met zijn zoekmachine. Ook dreigt nog een claim van andere staten. Het aandeel Alphabet verloor 0,2 procent.

Boeing verloor 1,6 procent. De vliegtuigmaker schort salarisverhogingen en andere uitkeringen aan personeel voor volgend jaar op, althans voor de meeste werknemers, managers en leidinggevenden. Dit omdat de onderneming in zwaar weer zit door de kwestie rond de 737 MAX en de coronacrisis. Wel kende Boeing het leeuwendeel van zijn werknemers een bonus in aandelen toe.

Wietproducenten Aphria en Tilray maakte bekend te gaan fuseren. Aphria verloor daarop 0,9 procent en Tilray dikte 19 procent aan. Verder profiteerde Twitter (plus 2,3 procent) van een adviesverhoging door JPMorgan Chase. De bank verwacht dat de advertentie-inkomsten van het socialmediabedrijf zullen gaan stijgen.

De euro was 1,2183 dollar waard, tegen 1,2172 bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 47,83 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 51,03 dollar per vat.