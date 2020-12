Nikkei licht hoger na daling Japanse export

De Japanse aandelenbeurs is woensdag licht hoger gesloten. Beleggers trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street, waar de stemming werd gesteund door de hoop op een spoedig akkoord over extra coronasteun voor de Amerikaanse economie. Een onverwachte daling van de Japanse export hield de koerswinsten echter beperkt. Daarnaast werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank, dat later op de dag bekend wordt gemaakt.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,3 procent in de plus op 26.757,40 punten. Op macro-economisch vlak bleek dat de export in Japan in november met 4,2 procent is gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Economen hadden gerekend op een lichte stijging van de uitvoer. Bij de bedrijven waren de toeleveranciers van Apple in trek na berichten dat het Amerikaanse technologieconcern de productie van zijn iPhones gaat opvoeren om de aan de sterke vraag te kunnen voldoen. Alps Alpine steeg 7,4 procent en TDK klom 2,3 procent.

De andere belangrijke beurzen in de Aziatische regio wonnen eveneens terrein. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong steeg 0,9 procent. SMIC zakte ruim 5 procent in Hongkong. De Chinese chipmaker liet weten op de hoogte te zijn van de intenties van één van de topmannen van de onderneming om op te stappen. Ook kondigde indexsamensteller MSCI aan dat de in Hongkong genoteerde aandelen SMIC zullen worden verwijderd uit zijn wereldwijde marktindices. De Kospi in Seoul klom 0,5 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney dikte 0,7 procent aan.